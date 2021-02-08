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أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:30 ص
مي عمر في مسلسل لؤلؤ
مي عمر في مسلسل لؤلؤ
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هاجر هانئ
تصدرت الفنانة مي عمر مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عرض حلقة جديدة من مسلسلها لؤلؤ.

ولفتت مي عمر الأنظار منذ بداية المسلسل بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الإطلالات والأزياء باهظة الثمن والتي كانت تحمل أغلبها توقيع العديد من الماركات العالمية مثل chanel، Gucci، Nike، و غيرها من الماكارت الأخري.

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كانت إطلالات مي عمر في مسلسل من أختيار الإستايلست إيمان الخميسي، حيث تميزت الأزياء بأنها كانت متنوعة بين ملابس الكاجوال و الكلاسيك و فساتين السهر الفخامة و القيمة وهو ما كان يتناسب مع دور مي عمر  في مسلسل لؤلؤ.

ولم تقتصر أناقة مي عمر في المسلسل على الملابس فقط بينما جذبت الأنظار نحو باقة كبيرة و متنوعة من الحقائب و الأحذية القيمة، بالإضافة إلي ذلك ظهرت بمجموعة رائعة من المجوهرات الفخامة و التي زادت من جاذبيتها.

اعتمدت أيضا مي عمر في لؤلؤ على تسريحات شعر مميزة و متناسقة مع ملابسها و كانت من أنامل المصفف عاشور، بينما ظهرت بصيحات المكياج الجذاب و المميز الذي كشف عن جمال ملاحها.

إليكم الصور ...

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ
أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ
أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ
أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ
أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ
أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ
أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ
أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ
أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ
أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ
أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ
أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ
أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ
أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ
أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ
أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ
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