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مرأة

الجمهور يسأل عن عمليات التجميل .. أجرأ إطلالات مى عمر فى مسلسل لؤلؤ

السبت 06/فبراير/2021 - 09:14 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تصدرت الفنانة مي عمر، تريند مؤشر موقع جوجل بعد تألقها فى مسلسل "لؤلؤ". 


وتتميز  الفنانة مى عمر  ؛ بإطلالتها الجريئة المثيرة  التي تظهر بها فى المسلسل   وعبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام؛ وتفضل الفساتين والملابس الكاجوال  التى تبرز أنوثتها وجمالها.


وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الكثيف بوضع الألوان الغامقة من المكياج من رسم العيون الكحل الأسود والايشادو الغامق ووضع احمر الشفاه الداكن.


ولكن جاءت بعض التعليقات من الجمهور بأن مى عمر خضعت لبعض عمليات التجميل لظهورها بجسم متناسق .


يروي المسلسل قصة مطربة مشهورة ورحلتها من البداية إلى أن وصلت إلى القمة وما مرت به من صراعات ومشكلات على الصعيد العملي والشخصي.


مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، محمد الشرنوبي، جوري بكر ، نرمين الفقي، إدوارد و ملك أحمد زاهر، وتأليف محمد مهران، ومن إخراج محمد عبد السلام.
الجمهور يسأل عن عمليات التجميل .. أجرأ إطلالات مى عمر فى مسلسل لؤلؤ
الجمهور يسأل عن عمليات التجميل .. أجرأ إطلالات مى عمر فى مسلسل لؤلؤ
الجمهور يسأل عن عمليات التجميل .. أجرأ إطلالات مى عمر فى مسلسل لؤلؤ
الجمهور يسأل عن عمليات التجميل .. أجرأ إطلالات مى عمر فى مسلسل لؤلؤ
الجمهور يسأل عن عمليات التجميل .. أجرأ إطلالات مى عمر فى مسلسل لؤلؤ
الجمهور يسأل عن عمليات التجميل .. أجرأ إطلالات مى عمر فى مسلسل لؤلؤ
الجمهور يسأل عن عمليات التجميل .. أجرأ إطلالات مى عمر فى مسلسل لؤلؤ
الجمهور يسأل عن عمليات التجميل .. أجرأ إطلالات مى عمر فى مسلسل لؤلؤ
الجمهور يسأل عن عمليات التجميل .. أجرأ إطلالات مى عمر فى مسلسل لؤلؤ
الجمهور يسأل عن عمليات التجميل .. أجرأ إطلالات مى عمر فى مسلسل لؤلؤ
الجمهور يسأل عن عمليات التجميل .. أجرأ إطلالات مى عمر فى مسلسل لؤلؤ
الجمهور يسأل عن عمليات التجميل .. أجرأ إطلالات مى عمر فى مسلسل لؤلؤ
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الجمهور يسأل عن عمليات التجميل .. أجرأ إطلالات مى عمر فى مسلسل لؤلؤ

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