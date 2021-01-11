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مرأة

أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:16 ص
مي عمر
مي عمر
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هاجر هانئ
لفتت الفنانة مي عمر الأنظار حول أناقتها وإطلالاتها الساحرة والفخمة خلال ظهورها في مسلسل لؤلؤ الذي يعرض حاليا على قناة ON، وتعد  أول بطولة مطلقة لها.

وظهرت مي عمر في الحلقات الأولى من المسلسل بباقة متنوعة وجديدة من الإطلالات التي تنوعت بين فساتين السهرة والكاجوال والكلاسيك أيضا، حيث قامت باختيار إطلالات وأزياء دورها في المسلسل بعناية فائقة وهو ما جعلها محط أنظار العديد من جمهورها ومعجبينها وأثار حالة من الجدل.

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واعتمدت مي عمر على قطع الملابس الجذابة والملفتة التي كشفت عن رشاقتها وأناقتها أيضا، ولم تقتصر أناقة مي عمر في مسلسل لؤلؤ على الأزياء الجذابة فقط بينما امتدت أيضا إلي الحقائب والأحذية والإكسسوارات الملفتة التي زادت من جاذبيتها.

حرصت مي عمر على الظهور بحقائب فخمة وفاخرة حملت توقيع ماركات عالمية، حيث ظهرت بحقيبة صغيرة من دار أزياء العالمية  Dolce & Gabbana ووصل ثمنها إلى 1881 دولار، وأختارت حقيبة يد مميزة من ماركة  Chanel بلغت  20 ألف دولار.

ارتدت مي عمر  حقيبة أخري من علامة  Gucci بلغ سعرها  2736 دولار أمريكي ، وفي مشهد أخر ظهرت بحقيبة يد  صغيرة saint laurent ‎ باللون الأـسود  يصل سعرها إلى 639 دولارا.

إليكم الصور ... 



أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور
أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور
أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور
أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور
أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور
أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور
أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور
أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور
أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور
أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور
أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور
أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور
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