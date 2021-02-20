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رياضة

مدرب بيراميدز: هدفنا التتويج بـ كأس الكونفيدرالية

السبت 20/فبراير/2021 - 07:48 م
الأرجنتيني رودلفو
الأرجنتيني رودلفو أروابارينا
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حسن العمدة
أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، أهمية مباراة راسينج كلوب أبيدجان، في إياب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفيدرالية، موضحا أنها 90 دقيقة أخرى مكملة للقاء الذهاب في أبيدجان، والذي انتهى بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل، سجلهما إسلام عيسى.

وأوضح المدير الفني، في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أن الفوز بهدفين في أبيدجان لا يعني التأهل لدور المجموعات، ويجب التركيز بكل قوة في اللقاء من أجل تحقيق انتصار آخر وتأكيد التأهل، والفريق الإيفواري لديه دوافع وبيرامبدز يحترم كل المنافسين وسيلعب من أجل الفوز مرة أخرى.

ونوه المدرب بأن الفوز وضمان التأهل سينقل الفريق لمرحلة أخرى أكثر أهمية في البطولة والتواجد بدور المجموعات، وهو الهدف الأساسي حاليا في ظل الهدف الأكبر وهو المنافسة على اللقب وكأس الكونفدرالية.

وشدد المدير الفني على أنه في ظل ضغط المباريات فإنه ستكون هناك بعض التعديلات في التشكيل الأساسي أمام راسينج خاصة مع الوضع في الاعتبار وجود مباراة قوية يوم الأربعاء في الدوري أمام الجونة، ولكن التركيز الأساسي حاليا على لقاء راسينج كلوب وضرورة تحقيق انتصار جديد، وتأكيد التأهل، مع استمرار سياسة التدوير ومنح الفرصة لجميع اللاعبين لتجهيزهم ومنح راحة أكبر للمجهدين.

وعبر أروابارينا عن سعادته الكبيرة بعودة عدد كبير من اللاعبين المصابين في الفترة الأخيرة، موضحا أنه يتم تجهيزهم حاليا فنيا وبدنيا للتواجد في اللقاءات المقبلة، متمنيا في الوقت ذاته أن يعود كل العناصر المصابة، وسيكون سعيدا للغاية بدون إصابات، وفي ظل وجود مجموعة من البدائل والاختيارات في المباريات خلال المرحلة المقبلة.
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