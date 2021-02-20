عبير صبري تكشف لـ صدى البلد سر حماسها لفيلم آل هارون

كشفت الفنانة عبير صبري ، عن سبب مشاركتها فى فيلم "آل هارون" والذى تقوم بتصوير مشاهده حالياً حيث احتفل فريق العمل ببدء التصوير خلال الأيام قليلة.





وقالت عبير صبرى فى تصريح لـ "صدى البلد": ان أول ما جذبنى فى العمل هو التعاون مع المخرج معتز حسام والذى تعاونت معه من قبل فى عدد من الأعمال كمساعد مخرج ولذلك أعلم جيدا امكانياته الفنية وقررت التعاون معه فى هذه التجربة فور حديثه معى عن الفيلم.





وأضافت "عبير": "أرى أنها فرصة جيدة أيضًا بالنسبة له وبالنسبة للعمل ككل خاصة أن المخرج لديه حماس كبير لتقديم عمل جديد ومختلف وهو يستحقها لأنه من المخرجين الذين لديهم رؤية مختلفة ويرغب فى تقديم أعمال ذات مستوى فنى جيد".





وأوضحت "عبير"، أن مضمون الفيلم أيضًا كان عنصر جاذب بالنسبة لى حيث يتضمن توليفة فنية جيدة واتوقع له النجاح عند عرضه فى السينما خاصة أنه مليء بالأكشن والتشويق والإثارة.



