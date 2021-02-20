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فن

عبير صبري تكشف لـ صدى البلد سر حماسها لفيلم آل هارون

السبت 20/فبراير/2021 - 10:19 م
عبير صبرى
عبير صبرى
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة عبير صبري، عن سبب مشاركتها فى فيلم "آل هارون" والذى تقوم بتصوير مشاهده حالياً حيث احتفل فريق العمل ببدء التصوير خلال الأيام قليلة. 

وقالت عبير صبرى فى تصريح لـ "صدى البلد": ان أول ما جذبنى فى العمل هو التعاون مع المخرج معتز حسام والذى تعاونت معه من قبل فى عدد من الأعمال كمساعد مخرج ولذلك أعلم جيدا امكانياته الفنية وقررت التعاون معه فى هذه التجربة فور حديثه معى عن الفيلم. 

وأضافت "عبير": "أرى أنها فرصة جيدة أيضًا بالنسبة له وبالنسبة للعمل ككل خاصة أن المخرج لديه حماس كبير لتقديم عمل جديد ومختلف وهو يستحقها لأنه من المخرجين الذين لديهم رؤية مختلفة ويرغب فى تقديم أعمال ذات مستوى فنى جيد". 

وأوضحت "عبير"، أن مضمون الفيلم أيضًا كان عنصر جاذب بالنسبة لى حيث يتضمن توليفة فنية جيدة واتوقع له النجاح عند عرضه فى السينما خاصة أنه مليء بالأكشن والتشويق والإثارة.   

الفيلم تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية. 

"آل هارون" من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفنى للمنتج حسنى محمود، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنان إيهاب فهمي ومنذر رياحنة، عبير صبرى، أحمد وفيق، ومحمد عز، أحمد عبدالله محمود، أمير صلاح الدين، وهاجر الشرنوبى والفنان حمدى هيكل  وغيرهم من النجوم.
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