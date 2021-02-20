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توك شو

أحمد موسى: كوبري السيدة عائشة لازم يتشال.. وسوق الجمعة مشكلة

السبت 20/فبراير/2021 - 10:22 م
السيدة عائشة
السيدة عائشة
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن منطقة السيدة عائشة تشهد تطويرا كبيرا في الفترة الحالية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كوبري السيدة عائشة به كم هائل من الحوادث على مر سنوات كثيرة  ويطلق عليه طريق الموت".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "سوق الجمعة به مشكلة كبيرة بسبب تزاحم عدد كبير من المواطنين وسط غياب تام للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "يتم بيع كل شيء في سوق الجمعة ويتم بيع حيوانات، وسوق الجمعة يتسبب في زحام كبير في منطقة السيدة عائشة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "يجب إزالة كوبري السيدة عائشة لأنه تسبب في كم هائل من الكوارث وحوادث الطرق".
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