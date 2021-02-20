أحمد موسى: كوبري السيدة عائشة لازم يتشال.. وسوق الجمعة مشكلة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منطقة السيدة عائشة تشهد تطويرا كبيرا في الفترة الحالية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كوبري السيدة عائشة به كم هائل من الحوادث على مر سنوات كثيرة ويطلق عليه طريق الموت".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "سوق الجمعة به مشكلة كبيرة بسبب تزاحم عدد كبير من المواطنين وسط غياب تام للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "يتم بيع كل شيء في سوق الجمعة ويتم بيع حيوانات، وسوق الجمعة يتسبب في زحام كبير في منطقة السيدة عائشة".



