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سيارات

شاهد.. تصادم دورية شرطة بسيارة نقل على الطريق السريع

السبت 20/فبراير/2021 - 10:50 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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أماني نوار
على مايبدو أن مسلسل حوادث السيارات انتشر بشكل كبير خلال فصل الشتاء ، وهذا مانشره موقع LIVE LEAK  المعني بالفيديوهات ، حيث نشر مقطع فيديو لسائق شاحنة عملاقة اصطدمت بمؤخرة سيارة دورية شرطة على الطريق السريع .

والتقطعت عدسات الكاميرات بمنطقة ستافروبول في روسيا حادث السير ، حيث كانت سيارة دورية الشرطة تقف على الطريق السريع ، وكان يجلس بداخلها 2 من ضباط الشرطة ،إلا ان اصطدمت بهم الشاحنة وتعرضت السيارة إلى رجة كبيرة جدا كادت ان تقلب السيارة .

وقال الموقع ان الحادث وقع يوم 19 فبراير، حيث تعرضت سيارة الشرطة لضربة قوية من الشاحنة على طرف الطريق أدى إلى  صدمة قوية في باب السيارة ، ولحسن الحظ أفلت الجميع من الحادث بدون أي أصابات  أو سحاجات

وتعتبر حوادث النقل من الحوادث الأشهر على الطريق ، العالم، لذلك نص خبراء السيارات أصحاب السيارات دائما بتوخي الحذر، ربط الحزام على الطرق السريعة.

ضرورة ضبط إطارات الهواء قبل السفر، ضرورة ترك مسافة كبيرة بين السيارات وبعضها، بالإضافة إلى عدم التحدث في الهاتف أثناء القيادة ، وهو الأمر الذي يعتبر بالغ الخطورة.




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