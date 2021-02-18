حادث بشع.. سيارة نقل تدهس سيارتين داخل محطة بنزين.. فيديو

وفي الفيديو المنشور ظهرت سيارة نقل عملاقة بجوار محطة البنزين، وقبل دخول للمحطة اصطدمت بسيارة نقل، وبمجرد دخولها محطة البنزين اصطدمت بالسيارة أخرى وعلى ما يبدو أن سائق السيارة فشل في التحكم بفرامل السيارة مما أدى إلى هذه الكارثة.









ولحسن الحظ لم يحدث أي إنفجار داخل محطة البنزين حيث واستطاع سائق السيارة التوقف بعد الاصطدام بالسيارة الثانية مباشرة ،وتعتبر حوادث سيارات النقل من أكثر الحوادث انتشارا حول العالم، لذلك نص خبراء السيارات أصحاب السيارات دائما بتوخي الحذر، ربط الحزام على الطرق السريعة، ضبط إطارات الهواء قبل السفر، ضرورة ترك مسافة كبيرة بين السيارات وبعضها.





بالإضافة إلى عدم التحدث في الهاتف أثناء القيادة ، وهو الأمر الذي يعتبر بالغ الخطورة، لأن الهاتف يساعد على وجود توتر وعدم تركيز لسائق الشاحنة،كما نصح الخبراء سائقي سيارات النقل أيضا بالإلتزام في الحارة المخصصة لهم، وعدم الخروج من المسار ، والتأكد من عمل الفرامل بشكل جيد.

