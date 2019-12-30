AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

كانت تقل متهمين.. إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة ترحيلات على طريق الفيوم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:13 م
صورة أرشيفية - نقل
صورة أرشيفية - نقل مصابين
Advertisements
ندى حمودة _ أحمد مهدي
شهد طريق الفيوم انقلاب سيارة ترحيلات اختلت عجلة القيادة بيد سائقها ما أدى إلى إصابة 12 من مستقليها بجروح طفيفة. 

تلقت غرفة النجدة بلاغًا بانقلاب سيارة ترحيلات على طريق الفيوم، انتقلت مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتبين أنه أثناء سير سيارة ترحيلات علي طريق الفيوم تقل متهمين عائدة من المحكمة والنيابة كادت سيارة أخرى لن تصطدم بها فحاول قائدها تفادي وقوع التصادم واختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى ميل السيارة بسرعة وانقلابها إلى جانبها. 

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة الي موقع الحادث الذي تبين أنه يقع بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر وتم نقل المصابين من المجندين والمتهمين إلى المستشفى وتبين إصابتهم بجروح طفيفة وسطحية، وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادث ولم يسفر عن وفيات. 

تم تحرير محضر بالواقعة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 28 طالبا فى انقلاب أتوبيس رحلات بطريق قنا - سفاجا

مصرع شخصين وإصابة 16 أخرين فى انقلاب أتوبيس بطريق "طنطا – المحلة "..صور

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بميدان طلعت حرب .. صور

مصرع عاملتين في حادث ميني باص على صحراوي الكريمات

ترشيحاتنا

عشقه مالوش حدود.. أول رد فعل من عواد على استبعاده من تشكيل الزمالك الأساسي

التعليم تتخذ إجراء عاجلا لتحسين المستوى المعيشي للمعلمين

السيسي يوجه بتذليل عقبات المستثمرين والعاملين بقطاع السياحة

ضاحي خلفان يكشف محاولة قطر للإضرار بالأمن المصري عبر ليبيا

لإشراك لاعب موقوف.. اتحاد الكرة يعلن فوز شباب سموحة على الاهلى 2 - 0 .. مستند

أخبار الفن| لينا الفيشاوي تثير الجدل بـ صورة عارية | رامي صبري وزوجته يشعلان إنستجرام فى أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر الصور الأولى لبوستر معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 51

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

برفقة أبنائها.. مادونا تسبح مع حبيبها الأصغر بـ 36 عاما.. صور