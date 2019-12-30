كانت تقل متهمين.. إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة ترحيلات على طريق الفيوم

شهد طريق الفيوم انقلاب سيارة ترحيلات اختلت عجلة القيادة بيد سائقها ما أدى إلى إصابة 12 من مستقليها بجروح طفيفة.





تلقت غرفة النجدة بلاغًا بانقلاب سيارة ترحيلات على طريق الفيوم، انتقلت مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتبين أنه أثناء سير سيارة ترحيلات علي طريق الفيوم تقل متهمين عائدة من المحكمة والنيابة كادت سيارة أخرى لن تصطدم بها فحاول قائدها تفادي وقوع التصادم واختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى ميل السيارة بسرعة وانقلابها إلى جانبها.





انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة الي موقع الحادث الذي تبين أنه يقع بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر وتم نقل المصابين من المجندين والمتهمين إلى المستشفى وتبين إصابتهم بجروح طفيفة وسطحية، وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادث ولم يسفر عن وفيات.





تم تحرير محضر بالواقعة.



