اختلت عجلت القيادة.. إصابة 6 طلاب فى تصادم ميكروباص بعامود بالمنيا

أصيب 6 طلاب فى حادث تصام ميكروباص بعامود إنارة على الطريق الدائري أمام عزبة الهيما بمركز المنيا، تم نقل المصابين للمستشفى ، وتحرر محضر بالواقعه ، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدى سالم مدير البحث الجنائى بالمديريه ، تلقيه اشارة من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة تحمل لوحات معدنية برقم 6431 ن- أ – د ميكروباص بعامود إنارة بالطريق الدائري أمام عزبة الهيما .



وبالفحص تبين أنه أثناء قدوم تلك السيارة من المنيا ناحية أبو قرقاص يستقلها عدد من طلاب الجامعه اختلت عجلت القيادة بيد قائد السيارة مما أدى إلى وقوع الحادث.



وأسفر الحادث عن إصابة كل مروة محمد 19 سنه طالبة بالفرقة الأولى بكلية الحقوق ، واسراء طه 21 سنه طالبة بالفرقة الثالثة تربية نوعية ، ويوسف رضا 19 سنه طالب بالفرقة الأولى كلية التربية النوعية ، وناهد حفظي 21 سنه طالبة بالفرقة الرابعة كلية الآداب قسم إعلام ، وأحمد مدحت 21 سنه طالب بالفرقة الأولى كلية التربية النوعية ، وسليم سعد 21 سنه طالب بالفرقة الأولى شريعة وقانون ، تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعه ، وتولت النيابه التحقيق .



