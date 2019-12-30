مصرع شخص وإصابة آخرين في انقلاب سيارة جنوب بورسعيد





كما استقبلت مشرحة مستشفى السلام إبراهيم الشحات عطية ٣٧ سنة جثة هامدة وتم التحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة ولحين التصريح بالدفن.

لقى شخص مصرعه كما أصيبت سيدة وطفل بعد تعرضهم إلى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مفارق بحر البقر جنوب بورسعيداستقبلت مستشفى السلام كلا من الطفل علاء محمد عبد السميع ١٤ سنة والمصابة منى يوسف عبد الله ٣٥ سنة عن طريق سيارات الإسعاف يعانون من اشتباه مابعد الارتجاج وجروح قطعية متفرقة بالجسم وكدمات وسحاجات وجار تقديم الخدمة الطبية لهم.