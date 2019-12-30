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أخبار البلد

6 يناير.. سامح عاشور يفتتح الدورة الجديدة لمعهد محاماة الفيوم ويلتقى المحامين

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:26 م
سامح عاشور
سامح عاشور
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حمادة خطاب
يفتتح سامح عاشور نقيب المحامين، الدورة التدريبية الثالثة لمعهد المحاماة بالفيوم، يوم الاثنين المقبل، الموافق 6 يناير.

وأوضح هشام الدش نقيب محامي الفيوم، أن افتتاح الأنشطة التدريبية للمعهد سيتم في تمام الساعة 12 ظهرا، بنادي المحامين بالمحافظة، ويعقبه لقاء مفتوح مع النقيب العام.

وأكد "الدش"، أهمية اللقاءات المباشرة التي يعقدها النقيب العام مع المحامين على مستوى الجمهورية، لشرح آخر المستجدات النقابية، والرد على استفسارات المحامين وجها لوجه، بعيدا عن ما يثار في الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.
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