تحت شعار مجتمع تتألق فيه المرأة.. وكيل الشيوخ تشارك في حفل السفارة اليابانية

لبت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزى دعوه سفير اليابان بالقاهرة لحضور حفل الشاى الأول الذى أقيم اليوم للترحيب بشخصيات نسائية بارزة في مختلف المجالات تحت شعار "مجتمع تتالق فيه المرأة".





أقيم الحفل تفعيلا لتوجهات الحكومة اليابانية لدعم المرأة وتقدير دورها خصوصا العبء الكبير الذى تتحمله فى ظل جائحة كورونا ولتحقيق التعارف والتواصل مع عدد من السيدات ذوات المكانة فى المجتمع.





وأكدت وكيل مجلس الشيوخ خلال مشاركتها في الحفل على أهمية ومتانة أواصر التعاون بين مصر واليابان وما يتمتع به البلدان من عمق حضاري يسهم في التقريب بين شعبيهما، مشيدة بما شهدته هذه العلاقات من طفرة كبيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، ما بدا واضحًا من خلال الزيارات المتبادلة بينه ورئيس وزراء اليابان.





كما نقلت وكيل مجلس الشيوخ تحيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ للسفير وترحيبه بالتعاون بين المجلس والمؤسسات التشريعية في اليابان، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة.





وأقيم الحفل فى الهواء الطلق بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.