تحت شعار مجتمع تتألق فيه المرأة.. وكيل الشيوخ تشارك في حفل السفارة اليابانية

لبت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزى دعوه سفير اليابان بالقاهرة لحضور حفل الشاى الأول الذى أقيم اليوم للترحيب بشخصيات نسائية بارزة في مختلف المجالات تحت شعار "مجتمع تتالق فيه المرأة".
أقيم الحفل تفعيلا لتوجهات الحكومة اليابانية لدعم المرأة وتقدير دورها خصوصا العبء الكبير الذى تتحمله فى ظل جائحة كورونا ولتحقيق التعارف والتواصل مع عدد من السيدات ذوات المكانة فى المجتمع.
وأكدت وكيل مجلس الشيوخ خلال مشاركتها في الحفل على أهمية ومتانة أواصر التعاون بين مصر واليابان وما يتمتع به البلدان من عمق حضاري يسهم في التقريب بين شعبيهما، مشيدة بما شهدته هذه العلاقات من طفرة كبيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، ما بدا واضحًا من خلال الزيارات المتبادلة بينه ورئيس وزراء اليابان.
كما نقلت وكيل مجلس الشيوخ تحيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ للسفير وترحيبه بالتعاون بين المجلس والمؤسسات التشريعية في اليابان، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة.
وأقيم الحفل فى الهواء الطلق بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.