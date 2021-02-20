خبير يعلق على الاستثمار في العملة الرقمية والنصب باسم توظيف الأموال

حذر الخبير الاقتصادي أحمد نجم، المواطنين من حملات النصب باسم توظيف الأموال والإستثمار في عملة البيتكوين.





وقال نجم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج " مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" التعامل بعملة البيتكوين في غاية الخطورة لانه في مراحل صعود وهبوط بشكل مستمر".





وأردف:"البيتكوين" عملة رقمية مشفرة، فالجنيه والدولار واليورو، نقوم بالمعلامات التجارية بهم، لأننا نمسك هذه العملة بأيدينا، ولكن البيتكوين، عملة رقمية، فهى عبارة عن شفرة ليس لها تواجد إلا في الأجهزة الإلكترونية، مثل الموبايل والتابلت، ولها كود سرى، ويصعب اختراقها والوصول إليها.



