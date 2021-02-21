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محافظات

في طريقهم للعمرة.. تفاصيل انقلاب سيارة وإصابة 8 من الفيوم

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:17 ص
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أصيب 8 أشخاص  من محافظة الفيوم فى حادث انقلاب سيارة اجرة كانوا في طريقهم لأداء العمرة بالمملكة العربية السعودية، وانقلبت بهم بالقرب من مستشفى الطائف.

قال فتحى السيد من اقارب المصابين، إن المصابين يعملون فى مجال  تركيب البلاط والنقاشة، وأهاليهم علموا بالحادث من خلال اتصال تليفونى من أحد أصدقائهم  بالسعودية.

كانت  الشرطة السعودية بقسم الطائف، تلقت اشارة من مرفق الاسعاف السعودى بانقلاب سيارة اجرة  على طريق رانيا بالقرب من مستشفى  الطائف  ، واصيب فى الحادث 8 مصريين من العاملين بالمملكة السعودية  وجميعهم من  مركز سنورس بمحافظة الفيوم بمصر .

انتقلت سيارات الاسعاف السعودى  لنقل المصابين الى مستشفى الطائف السعودى القريبة من مكان الحادث للعلاج .

والمصابين هم: سيد شعبان محمد ، ( 41 عاما ) ، و  حسن محمد عبد الجواد ( 36عامًا ) ، سائق  السيارة  ، ومحمد مصري (37 عاما  ) ، ووليد محمود عبد التواب ( 35عامًا) ،   و ربيع مبارك ( 29 عامًا) ،  وعيد حسن عبد القادر( 31عامًا)  ، وشعبان على ( 32 عاما )  ، و خالد محمد عبد الظاهر ( 36 عامًا) .

نقل جميع المصابين الى مستشفى الطائف  للعلاج ، وحالتهم الصحية مستقرة عقب خروج 5 من المصابين والبقاء على 3 أخرين  لمتابعة حالاتهم الصحية تحت الملاحظة . 

   

                          

 

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