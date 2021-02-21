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رياضة

ديربي الغضب .. صراع القمة يشعل موقعة ميلان وإنتر بـ الدوري الإيطالي

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:48 ص
إبراهميوفيتش ولوكاكو
إبراهميوفيتش ولوكاكو
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محمد السعيد
يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره إنتر ميلان، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش لاستعادة نغمة الانتصارات أمام إنتر في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الكالتشيو.

كان ميلان خسر بهدفين دون رد أمام سبيزيا، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

في المقابل يطمح إنتر ميلان بقيادة مدربه المخضرم أنطونيو كونتي لحسم ديربي الغضب لصالحه، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير للبقاء في الصدارة.

كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز فريق ميلان على إنتر بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بفارق نفطة وحيدة عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، بارما مع أودينيزي، أتلانتا مع نابولي، بينفينتو مع روما.
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