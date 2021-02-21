ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شخص يحبك بصدق.. شاهد حسنى شتا يوجه رسالة لـ متابعيه

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:03 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
وجه الفنان حسنى شتا رسالة لـ متابعية، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق حسنى شتا قائلا: ‏"وشخص يحبك بصدق، خير لك من مدينة كاملة من البشر".

وشارك حسني شتا في مسلسل "هي" تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهو بطولة وفاء عامر، ودينا، وآيتن عامر، ومنة فضالي، وحسني شتا، وأحمد جمال سعيد، وحجاج عبد العظيم، وهاجر الشرنوبي، ومحسن صبري.

وأحدث أعمال حسني شتا مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC، بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حسني شتا ينشر صورة جديدة له بصحبة أحمد رزق.. شاهد

شاهد.. أحدث ظهور لـ إياد نصار على السوشيال ميديا

رانيا فريد شوقي تنشر صورة برفقة نجل شقيقتها.. شاهد

"أجمل لقاء".. ندى بسيوني مع المفكر السياسي مصطفى الفقي

فنان مبدع.. إياد نصار يشارك جمهوره بصورة له على انستجرام.. شاهد

في أحدث ظهور.. حسني شتا للجمهور: مش عارف بطلع حزين في الصور ليه.. شاهد

ترشيحاتنا

التعليم: انتهاء مهلة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .. اليوم

أنا حمار ومبفهمش .. مخرج «حلوة الدنيا سكر» يعتذر عن عدم استكمال المسلسل

وزير النقل: إنشاء 14 محورا نيليا في الصعيد بتكلفة 18.5 مليار جنيه

الحوامدية تتجمل بالإنترلوك.. والأهالي: مش هنعاني في الشتاء تاني.. صور

500 جنيه لـ 100 متر.. مزايا تسجيل الوحدات بـالشهر العقاري والامتناع عقوبته التنازل

بفستان أبيض.. حفل زفاف عجوز تجاوزت الـ90| فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ايموجي.. شاهد | نجوم يخفون وجوه أبنائهم عن السوشيال ميديا آخرهم يوسف الشريف

شاهد.. مزاد سيارات حوادث فاخرة في مصر

براتب 19 ألف جنيه إسترليني.. الإعلان عن وظيفة بمقر إقامة ملكة بريطانيا.. هذه شروطها