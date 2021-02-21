شخص يحبك بصدق.. شاهد حسنى شتا يوجه رسالة لـ متابعيه

من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق حسنى شتا قائلا: ‏"وشخص يحبك بصدق، خير لك من مدينة كاملة من البشر".

وشارك حسني شتا في مسلسل "هي" تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهو بطولة وفاء عامر، ودينا، وآيتن عامر، ومنة فضالي، وحسني شتا، وأحمد جمال سعيد، وحجاج عبد العظيم، وهاجر الشرنوبي، ومحسن صبري.





وأحدث أعمال حسني شتا مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC، بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي.