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رياضة

رغم تألقه.. جوارديولا يرفض الدفع بـ رياض محرز أساسيا في المباريات

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:28 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
رغم الحالة الفنية الرائعة التي يعيشها النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي، إلا أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسماوي يرفض الإعتماد عليه بشكل أساسي في معظم المباريات.

قدم رياض محرز مباراة رائعة أمام مانشستر سيتي  أمام إيفرتون في الجولة الماضية، بعدما منحه بيب جوارديولا الفرصة للعب أساسيا، ونجح في تسجيل هدف في فوز السماوي على التوفيز 3 - 1، وكان أبرز نجوم اللقاء.

وشارك محرز مع مانشستر سيتي في 14 مباراة هذا الموسم من أصل  24 مباراة، سجل خلالهما 6 أهداف وصنع هدفين.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة آرسنال اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ووفقا للعديد من التقارير  الإنجليزية، فإن رياض محرز لن يبدأ مباراة آرسنال بشكل أساسي، وسيتواجد على دكة البدلاء.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بفارق 10 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.


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