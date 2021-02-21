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رياضة

موعد مباراة بيراميدز وبطل كوت ديفوار اليوم بالكونفيدرالية والقنوات الناقلة

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:20 ص
رمضان صبحي نجم بيراميدز
رمضان صبحي نجم بيراميدز
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عمرو الحلوانى

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز مع نظيره راسينج كلوب بطل كوت ديفوار بملعب الدفاع الجوى فى دور الـ 32 مكرر من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة السادسة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت.


وتعد مواجهة اليوم ليست بالصعبة بالنسبة لفريق بيراميدز بعد فوزه علي بطل كوت ديفوار خارج الديار بهدفين دون رد.


وفى هذا السياق، أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في إياب كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دييجو رولان - محمود وادي

 

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