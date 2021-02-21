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برلمان

نائب: نرحب بالمشروع الرئاسي القومي لتنمية وسط وشمال سيناء

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:03 م
سيناء
سيناء
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فريدة محمد
أشاد النائب حسن المير عضو مجلس النواب بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية وسط وشمال سيناء، خاصة ما يتعلق باستصلاح وزراعة الأراضى بالمياه المنصرفة من محطة بحر البقر.

وثمن " المير " فى بيان له أصدره اليوم متابعة الرئيس السيسى لجميع الخطوات التنفيذية المتعلقة بتوفير ونقل المياه من المصرف إلى الأراضى المستهدف زراعتها فى وسط وشمال سيناء، ومختلف تفاصيل المشروع، خاصةً مساحات الاراضى المستهدفة، ومحطات الرفع وخطوط نقل مياه الرى ومساراتها المختلفة، فضلًا عن محطات التغذية الكهربائية وخطوط نقل الكهرباء.

وطلب من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتحقيق التنسيق والتكامل ما بين جهات الدولة، لا سيما قطاعات العمل المشترك من الرى والزراعة، للإسراع فى الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الاستراتيجى، ولمردوده الهام على جهود الدولة فى التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء.

وأعرب عن ثقته التامة فى أن سيناء وخلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من أهم المناطق المصرية الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
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