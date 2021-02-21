ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لم يصلوا بعد.. سفيرة مصر بالسنغال تكشف أزمة عنيفة بشأن بعثة الزمالك

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:05 م
الزمالك خلال سفره
الزمالك خلال سفره للسنغال
Advertisements
عمرو الحلوانى

أكدت نهى خضر، سفيرة مصر لدى السنغال، وجود أزمة في وصول بعثة الزمالك إلى السنغال، بسبب تصاريح دخول الأراضي الموريتانية. 



وقالت السفيرة في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": "الزمالك لم يصل حتى الآن لوجود مشكلة في الطيران، وحاليًا الفريق بالجزائر وليس لديهم تصريح لدخول الأجواء المورتيانية، وطلعوا مرتين وحاولوا ورجعوا مرة أخرى".


وأوضحت السفيرة أنه كان وصول البعثة في الساعة الواحدة بتوقيت السنغال، وكان من المفترض بدء التدريبات حاليًا، مشيرة إلى أن البعثة فوجئت خلال دخولهم على الحدود الموريتانية بعدم وجود تصريح.


على الجانب الآخر، أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الزمالك، أن حازم إمام، ظهير أيمن وقائد الفريق، ليس مصابًا كما تردد واستبعاده من رحلة السنغال لا علاقة له بهذا الأمر.


ويخوض الزمالك مواجهة مهمة ضد تونجيت السنغالي يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.


وخرج حازم إمام من قائمة الفريق، وهو ما فسره مدحت عبد الهادي، المدرب العام، في تصريحات لموقع ناديه بمعاناة اللاعب من إجهاد عضلي.


من جانبه، قال طبيب الزمالك، عبر قناة ناديه، إن حازم لا يشكو من أي إصابة واستبعاده كان لأسباب لا يعلمها ربما يكون اتفاقًا بينه وبين البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني.


وأضاف أن إصابة محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، منعته من السفر للسنغال، موضحًا أنه عرض اللاعب على الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الذي أوصى باستبعاده من الرحلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك يضع اللمسات الأخيرة على رحلة السفر للسنغال

طبيب الزمالك يسبق البعثة إلى السنغال.. تعرف على السبب

طبيب فريق الزمالك يصل السنغال قبل مغادرة البعثة.. تفاصيل

عبد الحليم علي يكشف آخر استعدادات الزمالك قبل السفر إلى السنغال

استبعاد "الونش" من قائمة الزمالك قبل السفر إلى السنغال

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى السنغال.. صور

ترشيحاتنا

بفستان أبيض.. حفل زفاف عجوز تجاوزت الـ90| فيديو وصور

ندعو أبناء الصعيد للهدوء.. وزارة الإعلام تصدر بيانا بشأن أزمة تامر أمين

انهيار فرقة صلاح.. أرقام كارثية لـ ليفربول بعد السقوط أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

موعد عودة طاهر محمد طاهر لتدريبات الأهلي

صحة البرلمان توضح استعدادات الحكومة للموجة الثالثة من كورونا

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف لاتهامها بالفعل الفاضح

Advertisements

تفاصيل اعتداء مدرب الأهلي على أحد أقارب مدرب منتخب مصر وتحقيق عاجل فى الواقعة

أيامه معدودة.. شوبير يلمح إلى رحيل لاعب جديد عن بيراميدز

بعد أنباء توقيعه للدحيل القطري.. تحرك زملكاوي جديد بشأن فرجاني ساسي

رغم دعوات جماهير الزمالك .. فرجانى ساسى إلى الدحيل القطري نهاية الموسم

أخبار الرياضة| سيمبا يستفز الأهلي.. وطبيب الزمالك يفجر مفاجأة عن إصابة كابتن الفريق.. وموقف عبد الحفيظ من عقاب كهربا

هداف الهلال السعودي لـ صدى البلد: أحلم بتمثيل منتخب مصر

انهيار فرقة صلاح.. أرقام كارثية لـ ليفربول بعد السقوط أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

لم يصلوا بعد.. سفيرة مصر بالسنغال تكشف أزمة عنيفة بشأن بعثة الزمالك

اتحاد الكرة يستكمل اجتماعاته لحسم الملفات البارزة.. اليوم

موعد مباراة بيراميدز وبطل كوت ديفوار اليوم بالكونفيدرالية والقنوات الناقلة

السبت الحزين على كبار أوروبا.. ليفربول يواصل السقوط و«لعنة» المونديال تضرب بايرن ميونخ

الأسوأ في 100 سنة.. صحف إنجلترا تقسو على ليفربول بعد خسارة ديربي الميرسيسايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها

شاهد.. أرخص سيارات فارهة في مصر 2021

بعد 7 سنوات من اختفائها.. العثور على رفات مراهقة قُتلت في ظروف غامضة