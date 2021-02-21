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رياضة

رغم دعوات جماهير الزمالك .. فرجانى ساسى إلى الدحيل القطري نهاية الموسم

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:04 ص
فرجانى ساسى
فرجانى ساسى
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عبدالله هشام
كشفت تقارير صحفية توقيع النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك علي عقود انضمام مبدئية مع نادي الدحيل القطري استعدادا للانتقال لهم نهاية الموسم الجاري . 

وكان فرجاني ساسي دخل في أزمة مع إدارة نادي الزمالك الحالية بسبب القيمة المالية الجديدة التي يرغب في الحصول عليها بعقده الجديد .


تستمر أزمة تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي مع نادي الزمالك في ظل رغبته في الحصول على 3.5 مليون يورو . 

وطرحت بعض الجماهير الزملكاوية العديد من المبادرات لجمع عقد فرجانى ساسي الفترة المقبلة مثل فتح حساب بنكي وتبرع وآخرها بيع قميص اللاعب .

وحسب التقرير فإن فرجانى ساسي وقع على عقود بقيمة 2.4 مليون دولار سنويًا علي أن تشهد الفترة المقبلة التوقيع الرسمي للاعب . 
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