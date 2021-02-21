خلال جولته بمحافظات الصعيد.. وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محور ديروط التنموي على النيل.. واللمسات النهائية للمرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي

وزير النقل خلال تفقده مشروعات الوجه القبلي:

محور ديروط النيلي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.7 مليار جنيه ونسبة التنفيذ الكلية تتجاوز الـ 86%

تم التخطيط لإنشاء 14 محورا بتكلفة 18.5 مليار جنيه في صعيد مصر

تم إنشاء 7 محاور منها 4 محاور جاهزة للافتتاح

صدرت توجيهات القيادة السياسية تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا





تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عددا من المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الوزارة في عدد من المحافظات بالوجه القبلي، حيث تابع الوزير برفقة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وعدد من أعضاء مجلس النواب بديروط التقدم في معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط على النيل، والتي تمتد من طريق الحوطا شرقًا حتى تقاطع الزراعى الغربى غربًا بطـول 15 كم وعرض 21 متر بـ 2 حـارة مـــرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.7 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمحور 86%.









وصرح وزير النقل بأن المحور يشمل 13 عملا صناعيا (10 كباري – 2 نفق- 1 بربخ)، منها 2 كوبري رئيسي وهي "كوبرى أعلي نهر النيل - كوبرى أعلي ترعة الابراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعى الغربى"، لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول، حيث يبلغ إجمالي طول المحور بمراحله 42 كم.









وشدد الوزير، خلال جولته، على ضرورة أن تتم جميع الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة وتكثيف جميع الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، خاصة مع أهمية هذا المحور التنموي في المساهمة في ربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة - أسيوط ) بالطريق الزراعي الغربي عابرا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة - أسوان" جنوب مدينة ديروط.









وأكد على هامش جولته، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر، فقد تم التخطيط لإنشاء 14 محورا بتكلفة 18.5 مليار جنيه في صعيد مصر لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين، حيث تم إنشاء 7 محاور وهي "طما – جرجا – بني مزار - عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة"، والأربعة الأخيرة جاهزة للافتتاح الرسمي وجار تنفيذ 5 محاور وهي "ديروط - بديل خزان أسوان - دراو - الفشن – أبو تيج"، وتم التخطيط لتنفيذ 2 محور وهي "منفلوط – شمال الأقصر"، بالإضافة إلى استكمال محوري طما وجرجا من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى طريق الصعيد الصحراوي الغربي اعتبارًا من خطة العام المالي القادم 2021/2022، حيث سيساهم ذلك في الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة.









وأضاف أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية ذات الخطورة البالغة حتى صدرت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.









وتوجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلتين الثانية والأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي، حيث تفقد أعمال وتطوير وتوسعة المرحلة الثانية بطول 52 كم في المسافة من ديروط حتى المنيا، حيث يتم تنفيذ المشروع ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12.90 متر وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات أسفلتية لاتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترا و2 حارة خرسانية لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار وإنشاء 5 أنفاق، حيث تم تقسيم العمل بالمرحلة الثانية من المشروع من المنيا إلي ديروط إلى 8 شركات لتنفيذ اعمال الاتربة و5 شركات لتنفيذ أعمال الرصف.









كما تابع الوزير اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم التي بلغت نسبة تنفيذها 96.5%، والتي تشمل تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 مترًا، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترًا، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلًا عن إنشاء 21 عملًا صناعيًا بواقع 5 كبارى و16 نفقًا.









ووجه الوزير خلال جولته بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقًا للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق. وان يتم تسوية مسافة 50 مترا على على جانبي الطريق في الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية.









كما شدد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات، ومنها مشروعات الطرق والكباري من أولويات وزارة النقل.











وقال إن طريق الصعيد الصحراوي الغربي سيكون جزءًا من محور القاهرة/ كيب تاون، وإنه يتم تطوير الطريق ليكون محورا حرا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها والتي وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من مخاطر حوادث السيارات، وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.









جدير بالذكر أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ إجمالي أطواله ٧٠٠٠ كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2014، لافتًا إلى أن القيادة السياسية صدقت على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم خلال 4 سنوات بتكلفة 26 مليار جنيه على 4 مراحل، هي المرحلة الأولى الجاري العمل بها في المسافة من تقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والتي قاربت على الانتهاء، حيث بلغت نسبة تنفيذها 96.5٪، والمرحلة الثانية الجاري العمل بها في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم، وأن نسبة تنفيذها 22% لأعمال الأتربة والمسافة من السباعية - إدفو - أسوان – توشكى بطول 325 كم، والمرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مرورًا بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 240 كم، والمرحلة الرابعة في المسافة من قنا مرورًا بالأقصر حتى السباعية بطول 228 كم، والمسافة من توشكى حتي ارقين بطول 100 كم.