ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يعلن إطلاق مبادرة "مجتمع رقمي آمن" لتدريب الشباب على استخدام الإنترنت

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:00 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
Advertisements
إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "مجتمع رقمي آمن" لتمكين جميع فئات المجتمع المصري من الاستخدام الآمن للإنترنت والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء والبرمجة من خلال آلية التعليم الذاتي يأتي ذلك استكمالا للتعاون مع شركة "cisco" العالمية في مجال الأمن السيبراني وتدريب شباب الخريجين على أحدث تكنولوجيا التحول الرقمي لتأهيلهم لسوق العمل وضمن خطة الدولة لتأهيل الشباب لسوق العمل وإتاحة الفرص التدريبية لهم لصقل خبراتهم ومواهبهم تنفيذًا لخطة الدولة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

اقرأ أيضا:

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة "مجانية" تتيح محتوى تعليمي تفاعلي ويمكن للمتدرب اختيار أكثر من مسار تدريبي من المسارات المتاحة بالمبادرة بالإضافة إلى حصول المتدرب على شهادة من كبرى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات تؤهلهم لسوق العمل وعلى الراغبين في الالتحاق بالتسجيل عبر الرابط التالي: 

وأكد المحافظ أن تلك المبادرة تأتي في إطار استراتيجية مصر الرقمية واستمرارًا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي التي تهدف لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها من خلال تنمية وبناء القدرات الرقمية للمواطن المصرى والوصول لمجتمع رقمي تفاعلي.

وناشد محافظ أسيوط شباب الخريجين أن يتقدموا ويسجلوا بياناتهم على الموقع الالكتروني واختيار ما يناسبهم من الدورات التدريبية علمًا بأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتحمل تكلفة العملية التدريبية بالكامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالإنفوجراف... حصاد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2020.. طفرة تنموية.. ورفع القدرة التنافسية

بالإنفو جراف.. حصاد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 2020..أعلى قطاعات الدولة نموًا رغم كورونا بمعدل 15.2%.. 13% زيادة فى صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات.. ويسهم بـ 4.4% بالناتج المحلي الإجمالي

عبر الفيديو.. وزيرا الكهرباء والاتصالات يوقعان بروتوكول تطوير منصة مصر الرقمية

الاتصالات تعقد ورشة عمل حول التطوير المؤسسي لمستشاري هيئة قضايا الدولة

بكره ديجيتال.. الشباب والرياضة تطلق أولى ورش عمل التحول الرقمي

«الاتصالات» تخاطب «المحامين» بشأن مبادرة «مجتمع رقمي آمن»

ترشيحاتنا

من أفضل موديلات تويوتا.. سعر كورولا 2015 في سوق المستعمل

وضع له السم في الجاتوه.. التصريح بدفن جثة شاب قتله صديقه في الإسماعيلية

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف لاتهامها بالفعل الفاضح

تفاصيل اعتداء مدرب الأهلي على أحد أقارب مدرب منتخب مصر وتحقيق عاجل فى الواقعة

بفستان أبيض.. حفل زفاف عجوز تجاوزت الـ90| فيديو وصور

اليوم.. اجتماع حاسم في الكويت بشأن قرار الحظر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة مريضة أمريكية بـ كورونا بعد عملية زرع رئة مزدوجة.. والسبب متبرعة مصابة

متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها

شاهد.. أرخص سيارات فارهة في مصر 2021