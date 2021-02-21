موسيماني يخصص محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب المران

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبين بمقر فندق إقامة بعثة الفريق في تنزانيا.





وحرص المدير الفني على الاجتماع باللاعبين ظهر اليوم في قاعة مخصصة لعرض الفيديو، واستمرت المحاضرة لمدة 30 دقيقة قبل التحرك لملعب المران.





وخصص موسيماني محاضرة الفيديو لعرض نقاط القوة والضعف في فريق سيمبا التنزاني وتحديد مهام لاعبي الأهلي.



