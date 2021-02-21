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رياضة

موسيماني يخصص محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب المران

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:32 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبين بمقر فندق إقامة بعثة الفريق في تنزانيا. 

وحرص المدير الفني على الاجتماع باللاعبين ظهر اليوم في قاعة مخصصة لعرض الفيديو، واستمرت المحاضرة لمدة 30 دقيقة قبل التحرك لملعب المران. 

وخصص موسيماني محاضرة الفيديو لعرض نقاط القوة والضعف في فريق سيمبا التنزاني وتحديد مهام لاعبي الأهلي. 

ويخوض الأهلي مرانه الثاني في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الأحد على ملعب جيمخانا في تنزانيا؛ وذلك استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها الساعة الثالثة عصر الثلاثاء المقبل.
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