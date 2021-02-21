عقار كرداسة المحترق يقود 4 مسئولين إلى المحاكمة.. ويطال عاملين بالكهرباء





انتهت تحقيقات النيابة الادارية فى عقار كرداسة المحترق ..بعد أن كشفت عن مسئولية مديرى حى كرداسة عن الاهمال الذى شهده العقار .

قرار النيابة الإدارية أصدره المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذى إمر بإحالة أربعة متهمين من مسئولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، للمحاكمة التأديبية على خلفية المخالفات التي شابت بناء أحد الأبراج السكنية بمحافظة الجيزة ونشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بهذا العقار والمعروف إعلاميًا "بحريق برج فيصل".





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شمل أمر الإحالة كل من مهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة سابقًا وبالمعاش اعتبارًا من ١٤ / ٤ / ٢٠١٨. ٢) مدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من ٢٩ / ١١/ ٢٠١٧ حتى ١٣/ ١/ ٢٠١٩ وحاليًا بحي جنوب الجيزة. ٣) مهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من ١٠ / ١/ ٢٠١٩ وحتى ١٨ / ٢ / ٢٠٢٠ وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس. ٤) مديرة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من ٢١ / ١/ ٢٠١٩ وحتى ٢٧ / ٧ / ٢٠١٩ وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم.





كما أمر بإخطار شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمساءلة كلٍ من مديرة إدارة الجهد المنخفض ومدير عام شبكات كهرباء فيصل التابعة لشركة جنوب القاهرة لما اسند إليهم من التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة وعدم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي للعقار محل التحقيق مما ترتب عليه حصول مالكي العقار ووحداته على التيار الكهربائي خلال تلك المدة دون وجه حق ودون سداد القيمة المقررة.





وقالت النيابة الإدارية إن قرارها يأت استمرارًا للجهود التي تقوم بها لمكافحة الفساد المالي والإداري بالدولة، وما أثير مؤخرًا من أحداث أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة مخالفات البناء بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي.



