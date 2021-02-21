تعرف على شروط مسابقة نجيب محفوظ للرواية بالأعلى للثقافة

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن فتح باب التقدم لمسابقة الروائي العالمي نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2021، والتي تبلغ قيمتها المالية 75 ألف جنيه لأفضل رواية مصرية، و75 ألف جنيه لأفضل رواية عربية، وذلك في ظل الوقت الذي أعلنت فيه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ، التي تمنحها الجامعة كل عام.
وحدد المجلس الأعلى للثقافة شروط المسابقة فيما يلي:
- تمنح الجائزة لأفضل الروايات المنشورة التي صدرت خلال عامي 2019 /2020 للمصريين والعرب المقيمين بالخارج.
- ألا يتقدم المتسابق بالرواية نفسها لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة.
- ألا تكون الرواية قد حصلت على جائزة في مسابقات أخرى.
- يقدم المتسابق أربع نسخ من الرواية (PDF).
- لا يتم استرداد الأعمال بعد فحصها.
- على المتقدم المتوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم الأعمال وسيرة ذاتية مختصرة مطبوعة على أسطوانة مدمجة، وأيضًا صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي ورقم الحساب البنكي. أو إرسالها على العنوان التالي: 1 ش الجبلاية - الأوبرا- الجزيرة - المجلس الأعلى للثقافة.8- آخر موعد لتلقى الأعمال 31 مارس 2021.
- التواصل بالمجلس الأعلى للثقافة يكون من خلال هذا الرقم الأرضي 0237352630. Web site: www.scc.gov.eg