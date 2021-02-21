تعرف على شروط مسابقة نجيب محفوظ للرواية بالأعلى للثقافة

- ألا يتقدم المتسابق بالرواية نفسها لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة.

- ألا يتقدم المتسابق بالرواية نفسها لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة.

- ألا تكون الرواية قد حصلت على جائزة في مسابقات أخرى.

- ألا تكون الرواية قد حصلت على جائزة في مسابقات أخرى.