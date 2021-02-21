لحماية حساباتك.. أفضل 4 تطبيقات للمصادقة الثنائية 2FA على أندرويد

تكون حساباتك عبر الإنترنت أكثر أمانا، عند اعتمادك على أكثر من كلمة مرور لحمايتها،وهنا يأتي دور تطبيقات المصادقة الثنائية (2FA)، والتي يمكنك استخدامها لإنشاء طبقة إضافية من الأمان لحساباتك من خلال رموز يتم إنشائها لمرة واحدة (OTP)، إلى جانب بيانات تسجيل دخول العادية، مما يعزز حماية حسابك ويمنع المتسللين من اختراقها.





وبحسب ما ذكره موقع "android police" التقني، تقدم إليك بعض الخدمات إمكانية إرسال رموز أمان OTP يتم إنشائها لمرة واحدة عبر خدمة الرسائل القصيرة المقترنة برقم جوالك مثل "فيسبوك"، والتي يسهل اختراقها من قبل المتسللين، لذا يجب عليك دائما اختيار تطبيقات المصادقة الثنائية 2FA لفاعليتها في أمان حساباتك برموز يتم تجديدها تلقائيا كل 30 ثانية.





نقدم لك فيما يلي أفضل 4 تطبيقات للمصادقة الثنائية 2FA بنظام التشغيل أندرويد:





1. تطبيق andOTP:





من الجيد إضافة خدمة قوية للأمان يمكنها حماية حساباتك على الإنترنت بشكل فعال، حيث يعد تطبيق andOTP، أفضل مدير لرموز المصادقة الثنائية 2FA الشخصي على أندرويد، تقدم لك الخدمة تشفيرا خاصا لبياناتك في حالة عدم التشغيل، كما يمكنها تأمين النسخ الاحتياطية المحلية عبر كلمة مرور، ونظرًا لأن andOTP لا يوفر ميزة المزامنة السحابية ستظل رموز المرور الخاصة بك مشفرة ولن يتم تخزينها على خوادم غير معروفة، يقوم andOTP أيضا بحفظ الرمز السري الذي تحتاج إلى استخدامه لإعداد كلمة المرور لمرة واحدة.









2. تطبيق Aegis:





يتطابق هذا التطبيق مع andOTP، لكنه يركز بشكل أكبر على الأمان ويشجعك على قفل التطبيق باستخدام رمز PIN أو كلمة مرور أو الأو مقاييس الحيوية مثل بصمة الإصبع، تدعم هذه الخدمة أغلب المواقع على الإنترنت، كما يمتاز التطبيق بإمكانية إضافة رموزه بنفسك باستخدام حزمة الرموز الخاصة به أو الرموز الخاصة بك، كما يدعم تفعيل الوضع الداكن.





3. تطبيق Authy:





تعتمد خدمة Authy، على تشفير النسخ الاحتياطي تلقائيا عبر السحابة، بواسطة مرور ونظام مصادقة ثنائي 2FA قائم على الرسائل القصيرة، مما يسمح لك بمزامنة رموز OTP الخاصة بك بسلاسة عبر أجهزة متعددة، تقدم الخدمة التزامن مع تطبيقات سطح المكتب التي تستخدم الإنترنت.





4. تطبيق Google Authenticator:





تقدم شركة جوجل العديد من التطبيقات الجيدة والقوية، من بينها تطبيق المصادقة الثنائية Google Authenticator، فهو يدعم الميزات المعتادة ويعمل محليا على هاتفك الأندرويد، فإذا قمت بتغيير جهازك المحمول يمكنك نقل بيانات الاعتماد الخاصة بك عبر رمز QR الذي يمكنك إنشاؤه في إعدادات التطبيق، يعتمد تطبيق جوجل تلقائيا على سمة نظامك، ولكنه يقدم إليك أيضا ميزة الوضع الداكن الخاص به.