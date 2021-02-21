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الأرصاد: حالة من عدم استقرار الطقس تستمر يومي الاثنين والثلاثاء

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:08 م
الارصاد
الارصاد
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز الأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد ، إن هيئة الأرصاد أعلنت عن وجود حالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر يومي الاثنين والثلاثاء .

وأضاف " شاهين " ، خلال حواره ببرنامج الآن ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن الحالة السيئة للطقس تبدأ على سواحلنا الشمالية الغربية اعتبارا من الغد.

وأشار مدير مركز الأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد ، إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على سواحلنا الشمالية الغربية بداية من السلوم ومطروح غربًا ، مرورًا والإسكندرية ومناطق من شمال الوجه البحرى مثل البحيرة وكفر الشيخ  .

وتابع مدير مركز الأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد ، أن هذه الحالة تمتد يوم الثلاثاء لتشمل أغلب محافظات البلاد والأغلب على محافظات شمال الصعيد ، لافتا إلى أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على شمال البلاد .

وأكد مدير مركز الأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد ، إن هناك نشاطا للرياح على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، وخاصة أن الإطار من المتوقع أن يكون مصاحبا لها سحب رعدية.
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