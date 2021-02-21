الأرصاد: حالة من عدم استقرار الطقس تستمر يومي الاثنين والثلاثاء

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز الأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد ، إن هيئة الأرصاد أعلنت عن وجود حالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر يومي الاثنين والثلاثاء .





وأضاف " شاهين " ، خلال حواره ببرنامج الآن ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن الحالة السيئة للطقس تبدأ على سواحلنا الشمالية الغربية اعتبارا من الغد.





وأشار مدير مركز الأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد ، إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على سواحلنا الشمالية الغربية بداية من السلوم ومطروح غربًا ، مرورًا والإسكندرية ومناطق من شمال الوجه البحرى مثل البحيرة وكفر الشيخ .





وتابع مدير مركز الأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد ، أن هذه الحالة تمتد يوم الثلاثاء لتشمل أغلب محافظات البلاد والأغلب على محافظات شمال الصعيد ، لافتا إلى أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على شمال البلاد .



