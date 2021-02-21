تروي 400 ألف فدان.. انتهاء 70% من مشروع محطة رفع صرف بحر البقر

تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أعمال إنشاء مشروع محطة رفع مياه صرف بحر البقر بمنطقة مدخل ترعة السلام بطاقة استيعابية ٥ ملايين م٣ يوم، لمتابعة الموقف التنفيذى الحالى لإنشاء المحطة والتى تساهم فى زراعة ٤٠٠ ألف فدان، واستخدامها في المشروعات التنموية.





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وأكد محافظ بورسعيد خلال تفقده محطة رفع مياه صرف بحر البقر بمنطقة مدخل ترعة السلام أنه تم الانتهاء من ٧٠% من اعمال إنشاء المحطة وجار الانتهاء من باقى الأعمال قريبا تمهيدا لبدء التشغيل.



