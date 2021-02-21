ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تروي 400 ألف فدان.. انتهاء 70% من مشروع محطة رفع صرف بحر البقر

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:19 م
جولة وزير الي ومحافظ
جولة وزير الي ومحافظ بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أعمال إنشاء مشروع محطة رفع مياه صرف بحر البقر بمنطقة مدخل ترعة السلام بطاقة استيعابية ٥ ملايين م٣ يوم، لمتابعة الموقف التنفيذى الحالى لإنشاء المحطة والتى تساهم فى زراعة ٤٠٠ ألف فدان، واستخدامها في المشروعات التنموية.

اقرأ أيضا
وأكد محافظ بورسعيد خلال تفقده محطة رفع مياه صرف بحر البقر بمنطقة مدخل ترعة السلام  أنه تم الانتهاء من ٧٠% من اعمال إنشاء المحطة وجار الانتهاء من باقى الأعمال قريبا تمهيدا لبدء التشغيل.

ولفت إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة موسعة لإحلال وتجديد وإنشاء العديد من محطات الرفع التى تستوعب المشروعات العملاقة الجديدة وتخدم خطط التوسعات التى تستهدفها المحافظة فى مختلف المجالات.
تروي 400 ألف فدان.. انتهاء 70% من مشروع محطة رفع صرف بحر البقر
تروي 400 ألف فدان.. انتهاء 70% من مشروع محطة رفع صرف بحر البقر
تروي 400 ألف فدان.. انتهاء 70% من مشروع محطة رفع صرف بحر البقر
تروي 400 ألف فدان.. انتهاء 70% من مشروع محطة رفع صرف بحر البقر
تروي 400 ألف فدان.. انتهاء 70% من مشروع محطة رفع صرف بحر البقر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسماك بالمليارات.. تفاصيل أكبر مشروع قومي غذائي في تاريخ مصر شرق بورسعيد

محافظ القليوبية خلال تفقده المشروعات التنموية بطوخ: حريصون على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.. صور

الري: الانتهاء من تنفيذ 86% من مشروعات الخطة الاستثمارية بقطاعات الوزارة

سر طرد قطع الغيار.. القصة الكاملة للنش بورسعيد الغارق ومصرع طاقمه | صور

محافظ بورسعيد ووزير الرى يفتتحان مشروع إنشاء 5 رؤوس حجرية ببوغاز 1 لحماية الشواطئ

ترشيحاتنا

بعد إلغاء ترخيص مزاولة مهنته| تعرف على إجراءات التحقيق مع تامر أمين طبقا للقانون

وزير الرياضة: نتواصل مع وزارتي الطيران والخارجية لحل أزمة بعثة الزمالك

هداف الهلال السعودي لـ صدى البلد: أحلم بتمثيل منتخب مصر

شاهد.. أرخص سيارات فارهة في مصر 2021

موسيماني يُؤخر انطلاق مران الأهلي بسبب أرضية ملعب «جيمخانا»

بإطلالة عصرية.. درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التنكر.. حيلة سيدتين للحصول على لقاح كورونا كادت تودي بهما خلف القضبان

بإطلالة عصرية.. درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

شاهد.. أول صورة من الجيل الجديد لـ هوندا HR-V