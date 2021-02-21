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محافظات

سر طرد قطع الغيار.. القصة الكاملة للنش بورسعيد الغارق ومصرع طاقمه | صور

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:45 ص
اللنش الغارق
اللنش الغارق
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كتب محمد الغزاوى
كشف موقع "صدى البلد"، أسباب غرق لنش بورسعيد البحري وطاقمه المكون من ٥ أفراد منذ عدة أيام خلال سوء الأحوال الجوية التى شهدتها البلاد بوجه عام و مدنها الساحلية بوجه خاص.

وعلمت "صدى البلد" أن سفينة بحرية طلبت من توكيلها الملاحي ببورسعيد إمدادها  بقطع غيار خلال وجودها بغاطس المياه الإقليمية وقت النوة  الجوية.

وعلى الفور جهز التوكيل قطع الغيار والتى كانت زنة 18 كجم تقريبا وتم تحميلها على اللنش البحري لتوصيلها إلى السفينة المفترض أنها قابعة  في المياه الإقليمية.

وعقب وصول اللنش البحري إلى النقطة المحددة وجد أن السفينة تحركت من مكانها فتم إخبار التوكيل الذي كلف اللنش بالتحرك للوصول للسفينة  فى مكانها الجديد.

ونجح طاقم اللنش في الوصول للسفينة والتى قامت بدورها وسط ارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية بإنزال ويرات لسحب الطردين  إلى أعلى السفينة.


وأثناء عمليات رفع الأوناش للطرد حدث عطل فأعاد طاقم السفينة الطرد إلى اللنش ولكن في غير موضعه مما نتج عنه اختلال توازن اللنش بسبب الأحمال فانقلب  بما عليه  من طرود وطاقم بحرى وسط الأمواج العاتية  والعواصف والأمطار ليلقي الجميع حتفهم ويعجز طاقم السفينة عن إنقاذهم خشية زيادة أعداد الضحايا بسبب العوامل الجوية السيئة.

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هذا وقد نجحت الضفادع البشرية في انتشال جثمان أحد طاقم اللنش البحري منذ قليل باتجاه ميناء صيد بورسعيد ونقله إلى مشرحة مستشفى السلام التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة. 

وكان مستشفى السلام استقبلت جثمان المواطن محمد السيد محمود الخنيني 37 سنة ويعمل بمركب توكيلات بحري أولاد رجب بميناء الصيد  مقيم بيت الزلط عماره 36. 


كما  عثر صيادون فلسطينيون، فجر أمس السبت، على جثة مواطن مصري قذفته الأمواج على شاطئ بحر مدينة رفح (جنوب قطاع غزة)، بعد غرق القارب الذي كان على متنه قبل أيام.


وتبين من الأوراق والرقم القومي للجثة بأنه مصري الجنسية من محافظة بورسعيد وخصوصا من حي الضواحي، ويدعى ماهر جابر وهو أحد ضحايا لنش بورسعيد الغارق والذي كان على متنه خمسة أشخاص ابتلعهم البحر خلال موجة الطقس السيئة.

هذا وقد قامت سيارة إسعاف فلسطينية انتشلت الجثة، ونقلتها إلى أحد المشافي الفلسطينية.

وكان قد أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، في تصريح مقتضب: "العثور على جثة قذفتها أمواج البحر على شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة فجر يوم السبت، وتُشير أوراق ثبوتية عُثر عليها بحوزة الجثة إلى أن صاحبها مصري الجنسية".


وتواصل فرق البحث أعمالها لانتشال باقي الضحايا للنش المنكوب فى الوقت الذي تجرى خلاله الأجهزة الامنية ونيابة الميناء تحقيقاتها  حول ملابسات الحادث وأسبابه  لتحديد الجاني والمتسبب في الكارثة  والتى تشير التحقيقات الأولية بأصابع الاتهام فيه إلى التوكيل الملاحي صاحب أمر التشغيل وكافة الجهات التى صدقت بإبحار اللنش رغم سوء الأحوال الجوية.

هذا وقد حصل صدى البلد على آخر مقطع فيديو للنش وقت تحميل الطردين وصور فوتوغرافية للنش قبيل الإبحار.
سر طرد قطع الغيار.. القصة الكاملة للنش بورسعيد الغارق ومصرع طاقمه | صور
سر طرد قطع الغيار.. القصة الكاملة للنش بورسعيد الغارق ومصرع طاقمه | صور
سر طرد قطع الغيار.. القصة الكاملة للنش بورسعيد الغارق ومصرع طاقمه | صور
سر طرد قطع الغيار.. القصة الكاملة للنش بورسعيد الغارق ومصرع طاقمه | صور
سر طرد قطع الغيار.. القصة الكاملة للنش بورسعيد الغارق ومصرع طاقمه | صور
سر طرد قطع الغيار.. القصة الكاملة للنش بورسعيد الغارق ومصرع طاقمه | صور
سر طرد قطع الغيار.. القصة الكاملة للنش بورسعيد الغارق ومصرع طاقمه | صور
سر طرد قطع الغيار.. القصة الكاملة للنش بورسعيد الغارق ومصرع طاقمه | صور
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