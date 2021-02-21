محافظ بورسعيد يستقبل وزير الرى لتفقد عدد من المشروعات

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في زيارتة لبورسعيد ، لتفقد عدد من المشروعات الجارية.

ويتضمن برنامج زيارة وزير الري: تفقد أعمال إنشاء رؤوس حجرية أمام بوغاز الجميل 1، وعملية تأهيل ترعة التينة جنوب بورسعيد، ومحطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية لتحلية المياه، ومحطة شادر عزام.





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وفى سياق آخر شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والسفير جيامباولو كانتيبي، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول لتطوير مبنى القنصلية الايطالية ببورسعيد وتحويلها لمستشفى ايطالي وإعادة تأهيل وتطوير البيت الإيطالي.





وأكد محافظ بورسعيد أنه جرى التنسيق بين كل الجهات المختصة طوال عام كامل للبدء في أعمال تطوير القنصلية الإيطالية، والاستفادة منها لتمثل صرح طبي على أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه سيجرى افتتاحها بعد 6 أشهر.





وأضاف، أن البروتوكول يتضمن تحويل القنصلية الإيطالية إلى مستشفى إيطالي لتكون الثانية في مصر، وأشار إلى أن البيت الأيطالي سوف يشهد أعمال ترميم وتطوير لتعظيم الاستفادة منه كمشروع سياحي.





وأكد السفير الإيطالي جامباولو كانتيني، أن أعمال التطوير سوف تبدء في مارس القادم، علي أن ينتهي خلال 6 أشهر، وأكد أن المستشفى ستكون علي أعلي مستوي، كما أن البيت الأيطالي سيكون قبلة للسياح.



