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محافظات

مطرانية الأقباط ببورسعيد: صلاة الجنازة غدا من أبي سيفين على ضحية اللنش المنكوب

السبت 20/فبراير/2021 - 09:55 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأن الشهيد "ماهر جابر خلة" والذي تم العثور على جثمانه على شاطىء رفح الفلسطينية، والذي جرفته الامواج الي هناك بعد غرق لانش بورسعيد المنكوب الغارق، هو مواطن مصرى مسيحي. 

وأكد القس أرميا فهمي أن كنيسة ابو سيفين الان تقوم بعمل الإجراءات اللازمة والاستعدادات من اجل صلاة الجنازة على الشهيد ماهر جابر ، مشيرا بأن صلاة الجنازة ستكون غدا من كنيسة أبي سيفين.

وتابع المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد مؤكدا بأنه باسم الانبا تادرس مطران المحافظة وجميع الآباء يتقدمون بخالص التعازي لاسرة المتوفي ، داعين الله أن يلهم اسرته الصبر وان يرحمه الله.

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وتابع " نحن الان في انتظار وصول الجثمان الي محافظة بورسعيد  ، لإتخاذ الإجراءات اللازمة و تسليم الجثة أهله لدفنه "

يذكر انه قد غرق لنش أحد التوكيلات الملاحية الذي انقلب بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص، وذلك لليوم الثالث على التوالي. 

وخرج "لنش إبراهيم رجب"، مساء الثلاثاء الماضي، لأداء إحدى الخدمات التابعة لأحد التوكيلات الملاحية وذلك بتوصيل طرود إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصان من التوكيل الملاحي وهما: "محمود السيد، وماهر جابر"، واثنين من البحارة وهما: "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.
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