مطرانية الأقباط ببورسعيد: صلاة الجنازة غدا من أبي سيفين على ضحية اللنش المنكوب

أعلن القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأن الشهيد "ماهر جابر خلة" والذي تم العثور على جثمانه على شاطىء رفح الفلسطينية، والذي جرفته الامواج الي هناك بعد غرق لانش بورسعيد المنكوب الغارق، هو مواطن مصرى مسيحي.





وأكد القس أرميا فهمي أن كنيسة ابو سيفين الان تقوم بعمل الإجراءات اللازمة والاستعدادات من اجل صلاة الجنازة على الشهيد ماهر جابر ، مشيرا بأن صلاة الجنازة ستكون غدا من كنيسة أبي سيفين.





وتابع المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد مؤكدا بأنه باسم الانبا تادرس مطران المحافظة وجميع الآباء يتقدمون بخالص التعازي لاسرة المتوفي ، داعين الله أن يلهم اسرته الصبر وان يرحمه الله.





اقرا ايضا





وتابع " نحن الان في انتظار وصول الجثمان الي محافظة بورسعيد ، لإتخاذ الإجراءات اللازمة و تسليم الجثة أهله لدفنه "





يذكر انه قد غرق لنش أحد التوكيلات الملاحية الذي انقلب بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص، وذلك لليوم الثالث على التوالي.



