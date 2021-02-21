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أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان ينظم ندوة بشأن الضمانات الدستورية للقبض والحبس الاحتياطي

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:03 م
صدى البلد
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أماني نوار
يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ندوة بعنوان: "الضمانات الدستورية والقانونية لإجراءات القبض والحبس الاحتياطي"، يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 فبراير 2021.

ويشارك في أعمال الندوة لفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة القانون، والإعلاميين.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم الأحد، أن حماية حقوق الإنسان وحرياته من أسمى أنواع الحماية القانونية بأنواعها المختلفة، وأن حق الإنسان في الحياة وحقه في سلامة جسده من أهم الحقوق التي حرصت كافة الدساتير والأنظمة القانونية على حمايتها.

وأشار إلى أن المعاهدات الدولية النافذة التي تحمي هذه الحقوق تعددت بصورة قطعية، وكفل الدستور ومن بعده القانون الجنائي المصري نصوص وأحكام تقطع بضرورة وأهمية حماية هذه الحقوق من دون أي تمييز لأي سبب من الأسباب.
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