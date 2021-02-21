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محافظات

انطلاق مهرجان الرياضة للجميع بمدينة الخارجة

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:32 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يشهد انطلاق مهرجان الرياضة
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منصور ابوالعلمين
نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، مهرجان الرياضة للجميع بمشاركة الدكتور عماد البناني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للرياضة للجميع، وعدد من وفود وأعضاء النوادي الرياضية على مستوى الجمهورية وأعضاء مراكز الشباب والأندية بالمحافظة.

وشهد المهرجان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انطلق المهرجان بمسيرة للمشي من ميدان الساحة بمدينة الخارجة وصولا للإستاد الرياضي تخللتها الأغاني الوطنية بمشاركة كافة الأعمار السنية للتأكيد على أهمية الرياضة للجميع. وشهد المهرجان عروضا رياضية للفرق المشاركة بمختلف الألعاب الفردية والجماعية واستعراض للمهارات الفنية والبدنية للمشاركين.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، الدور الهام الذي تلعبه الرياضة في السمو بالأخلاق وخلق جيل قوي من خلال ما ترسخ من مبادئ الطموح والتنافس الشريف وحب الوطن فضلًا عن الترويج للمحافظة سياحياَ من خلال استقبال الوفود الرياضية وتبادل الثقافات.

من جانب اخر واصلت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عمل الحملات اليومية التي تنفذها الأوقاف مع المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم المساجد، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، أن جميع المساجد بمدن وقرى المحافظة مفتوحة أمام المصلين، وتطبق بها كافة الإجراءات الاحترازية، من ارتداء المصليين الكمامات والصلاة على مصليات خاصة بكل مواطن إضافة لأعمال التعقيم والتطهير المستمرة.

وأضاف شاهين، في حالة رصد مخالفات في أي مسجد من المساجد يتم إغلاقه فورا، مؤكدًا أن هناك حملات من لجان المتابعة ومديري إدارات الأوقاف، تمر على المساجد في جولات مفاجئة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، بمراكز المحافظة الخمس، ولم نرصد مخالفات، وفى حالة رصد مخالفة سيجري الإعلان عن ذلك.

وقال شاهين، إنه شدد على التوعية المستمرة للمصلين قبل كل صلاة بارتداء الكمامات وعدم دخول المساجد إلا مرتديًا الكمامة، حفاظا على صحته وصحة المصلين وأسرهم، مؤكدًا أنه يتلقى تقارير يومية من لجان المتابعة وإدارات الأوقاف بمراكز ومدن المحافظة عن زياراتهم وجولاتهم، وكذلك استمرار أعمال التعقيم والتطهير بالمساجد قبل وبعد صلاة الجمعة.

وأشار مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، إلى أن الشريعة الإسلامية أولت صحة الإنسان عناية خاصة فأمرت بالحفاظ عليها، مضيفًا أن الأوقاف وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي تليق بها، ويرفع الله البلاء عن بلادنا، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء.
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