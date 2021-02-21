ديربي الغضب.. إنتر يتقدم على ميلان بهدف في الشوط الأول .. فيديو

تقدم فريق إنتر ميلان على نظيره إيه سي ميلان بهدف في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الت 23، من مسابقة الدوري الإيطالي.





جاء هدف إنتر ميلان عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الخامسة.





ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش لاستعادة نغمة الانتصارات أمام إنتر في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الكالتشيو.





كان ميلان خسر بهدفين دون رد أمام سبيزيا، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.





في المقابل يطمح إنتر ميلان بقيادة مدربه المخضرم أنطونيو كونتي لحسم ديربي الغضب لصالحه، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير للبقاء في الصدارة.





كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز فريق ميلان على إنتر بهدفين مقابل هدف.



