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رياضة

إدارة الزمالك تشكر وزراء الخارجية و الرياضة و الطيران بعد حل أزمة رحلة السنغال

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:09 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي

قامت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية بتشكيل لجنة طارئة لإدارة أزمة الفريق الأول لكرة القدم  خلال رحلته إلى السنغال لمواجهة تونجيت فى دوري أبطال أفريقيا.


وظل فريق الزمالك عالقا بالجزائر بعد رفض دخول الطائرة الخاصة بالنادي للمسار الجوي من الجزائر للسنغال قبل أن تتدخل إدارة الزمالك باتصالات مع كافة الجهات المسئولة لحل الأزمة. 

واكدت إدارة النادي استجابة كافة الجهات المسئولة لاتصالات النادي وتضافر الجهود لحل أزمة الفريق خاصة وأنه يمثل مصر في البطولة الإفريقية وأسفرت تلك الجهود عن حل الأزمة.

وتحركت الطائرة  من الجزائر إلى السنغال عبر المسار الجوي من دولة مالي.

وتوجهت اللجنة بالشكر لوزراء الخارجية والشباب و الرياضة و الطيران المدني على جهودهم في حل الأزمة، معربة عن ثقتها فى الفريق وقدرته على العودة من السنغال بنتيجة إيجابية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة تونجيث السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء القادم.

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