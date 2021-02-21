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رياضة

أيامه معدودة.. شوبير يلمح إلى رحيل لاعب جديد عن بيراميدز

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:29 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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عمرو الحلوانى

ألمح الإعلامى أحمد شوبير إلى رحيل جون أنطوى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز عن فريقه خلال الفترة المقبلة.


وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "بيراميدز النهاردة عنده مباراة سهلة أمام بطل ساحل العاج بعد الفوز عليه خارج الديار بهدفين دون رد".

وأضاف: "أنطوى يغيب عن بيراميدز فى مباراة اليوم وأشعر أن أيامه أصبح معدودة داخل بيراميدز وأقرب بشدة من الرحيل".

وعلى الجانب الآخر، أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في إياب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف بيراميدز نظيره راسينج كلوب في السادسة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ٣٢ الإضافي من الكونفدرالية، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بكوت ديفوار بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دييجو رولان - محمود وادي

 

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