الكونفيدرالية الإفريقية.. بيراميدز فى مهمة سهلة أمام بطل كوت ديفوار اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز فى مواجهة سهلة عندما يستضيف اليوم نظيره راسينج كلوب بطل كوت ديفوار فى دور الـ 32 مكرر من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.





وتعد مواجهة اليوم ليست بالصعبة بالنسبة لفريق بيراميدز بعد فوزه علي بطل كوت ديفوار خارج الديار بهدفين دون رد.





وفى هذا السياق، أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في إياب كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دييجو رولان - محمود وادي