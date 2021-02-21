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رياضة

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:44 م
محمد صلاح جناح نادي
محمد صلاح جناح نادي ليفربول
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إسماعيل محمود
تلقى ليفربول خسارة جديدة، أمس السبت أمام إيفرتون بهدفين نظيفين، في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

هزيمة ليفربول أنهت آماله بشكل كبير فى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وصعب فرصته في الدخول للمربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بعدما توقف رصيد الفريق عند 40 نقطة في المركز السادس.

الموسم الحالى هو الأسوأ لليفربول خلال أخر 5 سنوات على الأقل، فالفريق يتلقى الهزيمة تلو الأخرى على ملعبه أنفيلد رود الذي كان عقدة الخصوم لأسباب عديدة يتحمل مسئوليتها بلا شك يورجن كلوب المدرب ولاعبيه، ولكن يبقى الاستثناء في الموسم هو محمد صلاح، الذي مازال يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ويحاول بشتى الطرق إنقاذ موسم فريقه سواء محليًا أو أوروبيًا، و ربما قد يكون أخر مواسمه مع الريدز.

محمد صلاح اقترب من الرحيل عن ليفربول، قصة جميلة كان بطلها الفرعون المصري قاربت على النهاية، وأصبح " مو" الذي تغنى به مشجعو الريدز كثيرًا، قاب قوسين أو أدنى من ترك ذلك النادي، ولكن لماذا؟

في هذا التقرير، نسرد الأسباب التي تقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

1- محمد صلاح هو أحد أفضل لاعبي الكرة حاليا، ولكن فريقه قد لا يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو الأمر الذي قد يقرب صلاح من الرحيل عن الفريق مثله مثل عدد كبير من لاعبي الفريق، ولكن صلاح سيكون أقربهم من المغادرة.

صلاح الذي كان قد فتح الباب بالفعل لرحيله عن ليفربول بتصريحاته التي لمح فيها لترحيبه باللعب لبرشلونة أو ريال مدريد الإسبانيين، ومع فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا، قد يكون ذلك الخيار متاحًا أكثر من أي وقت للفرعون المصري.

2- محمد صلاح حقق بالفعل كل شيء مع ليفربول، حقق الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ودوري أبطال أوروبا منذ عامين، وحقق العديد من الأرقام القياسية له ولفريقه، وبالتالي شغف صلاح بالمواصلة بقميص ليفربول تراجع بكل تأكيد

3- محمد صلاح يطلب تعديل عقده مع ليفربول، وهو شيء واضح للعيان بتصريحاته في وسائل الإعلام المختلفة، ومع خسارة ليفربول مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ستقل عوائد ليفربول لأكثر من 150 مليون جنيه إسترليني، ما قد يجعل تعديل عقد صلاح وزيادة راتبه أمر مستحيل بالإضافة للأزمة المالية التي تعاني منها كل الفرق

4- محمد صلاح هو الخيار الأمثل لعدد من الفرق الكبيرة الموسم المقبل، فصلاح قيمته التسويقية أقل من كيليان مبابي المطلب الأول لكل كبار أوروبا، صلاح أحد أفضل اللاعبين بالقدم اليسرى ولا يوجد أفضل منه يلعب على الجناح الأيمن، وفي ظل الأزمة المالية والقيمة التسويقية الكبيرة لمبابي، قد تتجه فرق مثل ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد مع صلاح، فريال مدريد يبحث عن لاعب يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن وصلاح هو الأفضل لذلك، وبرشلونة قد يستهدف ضم صلاح إذا رحل ليونيل ميسي وهو أمر قريب للغاية.
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