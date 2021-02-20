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رياضة

أحمد شوبير مهنئاً عماد متعب بعيد ميلاده: القناص

السبت 20/فبراير/2021 - 10:05 م
متعب وشوبير
متعب وشوبير
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محمد بدران
حرص الإعلامي أحمد شوبير كابتن منتخب مصر السابق، على تهنئة عماد متعب، نجم فريق الكرة بالأهلي السابق بمناسبة عيد ميلاده اليوم.


ونشر أحمد شوبير صورة عبر حسابه علي موقع "تويتر" وعلق قائلًا: "‏‏اليوم يحتفل كابتن مصر السابق والنادي الأهلي القناص عماد متعب بعيد ميلاده الـ38 .. كل عام وانت بخير ودايما بصحة وسلامة ♥🎉".


ويحتفل عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ 38، ووُلد القناص في 20 فبراير عام 1983 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

بدأ عماد متعب مسيرته الكروية في فريق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، ولعب في صفوفه حتى سن 12 عاما، قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي وهو في سن الـ 13 عاما.

وخاض عماد متعب 320 مباراة بقميص النادي الأهلي سجل خلالهما 120 هدفا، وتوج مع الفريق بالدوري الممتاز 11 مرة، وكأس مصر 3 مرات، والسوبر المصري 6 مرات، والسوبر الأفريقي 3 مرات، والكونفدرالية مرة واحدة، كما توج مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات.

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