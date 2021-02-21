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رياضة

وست هام ضد توتنهام.. رقم صادم يلاحق مورينيو في الدوري الإنجليزي

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:28 م
جوزيه مورنيو
جوزيه مورنيو
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عمرو ابوبكر
واصل نادي توتنهام تحقيق نتائجه الكارثية في الفترة الأخيرة، وتعرض للخسارة في الديربي اللندني أمام مضيفه وست هام بنتيجة 1-2.

المباراة جمعت الفريقين، عصر اليوم، الأحد، في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت تعرض توتنهام لهزيمته الخامسة في آخر 7 مباريات بالمسابقة مقابل انتصارين فقط.

وشهدت المباراة رقما سلبيا تاريخيا للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام؛ حيث أصبح أقل فريق جمع معه نقاط بعد مرور 50 مباراة في مسابقة دوري، وذلك للمرة الأولى طوال مسيرته التدريبية، بواقع 81 نقطة.

وأصبح ترتيب توتنهام في جدول الدوري الإنجليزي، عقب تلك الهزيمة في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، ليواصل ابتعاده عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، يرفع وست هام رصيده بهذا الفوز إلى 45 نقطة بالمركز الرابع، وهي المرة الأولى التي يتواجد فيها بالمربع الذهبي لمسابقة الدوري بعد مرور 25 جولة منذ موسم 1985-1986.

سجل لوست هام، ميشيل أنطونيو وجيسي لينجارد في الدقيقتين 5 و49، فيما أحرز هدف توتنهام الوحيد، لوكاس مورا بالدقيقة 64.
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