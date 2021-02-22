لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة غدا.. الزراعة تصدر توصياتها لمزارعي القمح

أكد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أنه نظرا للظروف الجوية المتوقعة اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 23/2/2021 وحدوث بعض التغيرات المناخية تؤدى الى عواصف وأمطار خلال نهاية الأسبوع،يصدر المعهد بعض النصائح للمزارعين لتجنب حدوث أى ضرر.





يأتى ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوعية المزارعين بكيفية تخفيف آثار الظروف الجوية المتقلبة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية .







