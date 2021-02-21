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أخبار البلد

لمواجهة كورونا.. القوات المسلحة تواصل عمليات التطهير والتعقيم في المحافظات

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:44 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
واصلت الإدارات التخصصية المعنية بالقوات المسلحة، القيام بأعمال التطهير والتعقيم للميادين والأماكن الحيوية التى تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين عليها على مدار اليوم.

وقامت الإدارات التخصصية، بدفع عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لميدان الجيزة ومبنى المحافظة ومجمع المصالح الحكومية ومحطة قطار ومترو الجيزة ومحطة مترو فيصل وموقف سيرفيس ٦ أكتوبر ومسجد سيرفيس مسجد الاستقامة وعدد من الشوارع الرئيسية والتجارية بميدان الجيزة.

وقامت بأعمال التطهير والتعقيم بحي الأسمرات بما يحتويه من مجمعات سكنية ومنشآت خدمية ودود عبادة ومراكز للرعاية الصحية ومواقف للنقل الجماعي والمدينة الشبابية.

وفي سياق متصل؛ واصلت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي، إضافةً إلى توزيع الماسكات الطبية والسلع الغذائية كلًا في نطاقه.

وقامت العناصر التخصصية في نطاق الجيش الثالث الميداني بتطهير عددٍ من المستشفيات ومحطة السكة الحديد والمواقف الجماعية وتوسيع نطاق توزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنين مجانا وفتح عدد من النقاط التى تقدم الخدمات الطبية كقياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين فى الدم للاطمئنان على صحة المواطنين وحثهم على البعد عن التزاحم واتخاذ إجراءات الوقاية والحماية الفردية في عدد المناطق التي تشهد تردد المواطنين عليها بكثافة على مدار اليوم في المحافظات التي تقع في نطاق المسئولية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وفي السياق ذاته؛ قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني؛ بتوفير السلع الغذائية منخفضة التكلفة على المواطنين من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة.

يأتى ذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصري العظيم واستمرارًا للحملة المكثفة التي تقوم بها القوات المسلحة لمساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.
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