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الصحة تحذر بشدة من التجمع الفترة الحالية في أزمة كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:47 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عادل نصار
حذر الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة المصرية، بشدة من التجمعات والتواجد في الأماكن المزدحمة خلال الفترة الحالية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
وأضاف عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج أخر النهار، المذاع عبر شاشة النهار، مساء اليوم الأحد، أن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة في غاية الأهمية، مضيفا أن هناك تحدي في فصل الشتاء ولا بد من تجديد الهواء في المنزل وأي مخالطة للتجمعات يستوجب ارتداء الكمامة.

وتابع رئيس قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة المصرية، أننا مقبلين على مواسم اجتماعية في عيد الأم، وهذا الأمر يعد خطرا كبيرا يتطلب الالتزام بالكمامة بشكل قوي بالإجراءات الاحترازية.

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