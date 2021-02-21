رئيس البرلمان العربي: مكافحة الفكر المتطرف على رأس أولوياتنا

أكد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على رأس أولويات البرلمان العربي.





وأضاف "العسومي"، خلال تصريحات تليفزيونية أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن البرلمان العربي يحرص على مد جسور التعاون مع جميع الأطراف خاصة الاطراف الدولية لدعم القضايا العربية، متابعا أن لما لها من تأثير على الرأي العام العالمي.



