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رئيس البرلمان العربي: مكافحة الفكر المتطرف على رأس أولوياتنا

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:06 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على رأس أولويات البرلمان العربي. 

وأضاف "العسومي"، خلال تصريحات تليفزيونية أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن البرلمان العربي يحرص على مد جسور التعاون مع جميع الأطراف خاصة الاطراف الدولية لدعم القضايا العربية، متابعا أن لما لها من تأثير على الرأي العام العالمي.

وفى ذات السياق أشار عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إلى أن وجود رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان الدولي وما أبداه خلال كلمته يتماشى مع سعي البرلمان العربي نحو إيصال الرؤية الصحيحة نحو دعم القضايا العربية في المحافل الدولية ولدى المسئولين الدوليين.
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