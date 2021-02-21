عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

كشفت مصادر خاصة عن مفاجأة من العيار الثقيل شهدتها المحاضرة الفنية التي عقدها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مع لاعبيه داخل معسكر الإقامة بالعاصمة التنزانية دار السلام.









وقالت المصادر في تصريحات خاصة لصدى البلد إن موسيماني فاجأ لاعبيه بإعلان القوام الرئيسي للتشكيل الذي سيخوض به مواجهة سيمبا التنزاني بعد ظهر الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.









وأضافت المصادر ان موسيماني كشف عن أن محمد الشناوي سيكون في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وكانت المفاجأة في الدفع بالثلاثي أليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومعهم محمود كهربا وجونيور اجايي ووالتر بواليا.









وأوضحت المصادر ان موسيماني قرر وضع محمد شريف وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمود وحيد علي دكة البدلاء.









وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المران الرئيسي بملعب جيمخانا في تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.









وشهد مران الفريق الأحمر الرئيسي 4 مشاهد مهمة وهي :









1- أزمة ملعب التدريب

حرص بيتسو موسيماني المدير الفني على تأخير بدء مران الفريق الجماعي اليوم حتى إصلاح جانب من أرضية ملعب جيمخانا الذي تقام عليه تدريبات الفريق في تنزانيا، وقام بيتسو موسيماني ومعه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، باستدعاء مسؤولي ملعب جيمخانا لإصلاح الجانب غير المستوى من أرضية ملعب المران؛ حرصا على سلامة اللاعبين.





2- مروان محسن

شارك مروان محسن، في جزء من المران الجماعي للفريق الذي أقيم على ملعب جيمخانا في تنزانيا ظهر اليوم، ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إن مروان شارك في التدريبات البدنية وفقرات التدريبات بالكرة بشكل طبيعي في بداية المران.









وأضاف: «الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني فضل عدم مشاركة اللاعب في التقسيمة؛ حرصا على سلامته، وحتى لا تتجدد إصابته، حيث ستكون عودته بشكل تدريجي للمشاركة في التقسيمة».









وأتم أبو عبلة: «إراحة اللاعب من المشاركة في التقسيمة اليوم تؤهله بشكل أفضل وأكثر جاهزية للمشاركة في المران الرئيسي غدا».









3- محمود كهربا

عقد بيتسو موسيماني، جلسة قصيرة مع محمود كهربا، لاعب وسط الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الأحد على ملعب جيمخانا في تنزانيا، وحرص موسيماني خلال الاجتماع مع كهربا على توجيه بعض التعليمات الفنية المحددة للاعب قبل انطلاق التقسيمة.





4- السفير المصري

حرص محمد جابر أبو الوفا، السفير المصري في تنزانيا وطاقم السفارة على حضور مران الأهلي اليوم الأحد على ملعب جيمخانا في دار السلام، وكان في استقبالهم محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا.









وحرص الدماطي على توجيه الشكر باسم مجلس إدارة النادي الأهلي للسفير المصري في تنزانيا محمد جابر أبو الوفا على ما يقدمه من دعم دائم لبعثة الفريق حتى قبل وصولها إلى تنزانيا.









ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في المباراة المقرر إقامتها الساعة الثالثة عصرا بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.



