أخبار الزمالك.. تحفيز اللاعبين قبل مواجهة تونجيث السنغالي.. واعتذار مي حلمي بسبب فرجاني ساسي

حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك على الحديث مع اللاعبين فور وصولهم إلى السنغال لتحفيزهم على خوض مباراة قوية والعودة بالثلاث نقاط أمام تونجيث السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.
أصدرت الإعلامية مي حلمي بيان اعتذار بخصوص ما صدر عنها في حلقة الأمس بشأن تفاصيل عن التعاقدات داخل نادي الزمالك .
حرص القنصل المصري بالسنغال عامر مزروع على استقبال بعثة فريق الكرة بنادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز رئيس النادي في العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت ٢٣ ساعة تخللها الترانزيت لمرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر.
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى السنغال استعدادا لخوض لقاء تونجيث يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا بعد رحلة سفر شاقة استغرقت ٢٤ ساعة.
قامت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية بتشكيل لجنة طارئة لإدارة أزمة الفريق الأول لكرة القدم خلال رحلته إلى السنغال لمواجهة تونجيت فى دوري أبطال أفريقيا.