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رياضة

أخبار الزمالك.. تحفيز اللاعبين قبل مواجهة تونجيث السنغالي.. واعتذار مي حلمي بسبب فرجاني ساسي

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:04 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر "صدى البلد" مجموعة من الأخبار التي تخص نادي الزمالك سواء المحلية أو الإفريقية التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك على الحديث مع اللاعبين فور وصولهم إلى السنغال لتحفيزهم على خوض مباراة قوية والعودة بالثلاث نقاط  أمام تونجيث السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.


أصدرت الإعلامية مي حلمي بيان اعتذار بخصوص ما صدر عنها في حلقة الأمس بشأن تفاصيل عن  التعاقدات داخل نادي الزمالك .


حرص القنصل المصري بالسنغال عامر مزروع  على استقبال بعثة فريق الكرة بنادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز رئيس النادي في العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت ٢٣ ساعة تخللها الترانزيت لمرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر.




وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى السنغال  استعدادا لخوض  لقاء تونجيث يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا بعد رحلة سفر شاقة استغرقت ٢٤ ساعة.





قامت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية بتشكيل لجنة طارئة لإدارة أزمة الفريق الأول لكرة القدم  خلال رحلته إلى السنغال لمواجهة تونجيت فى دوري أبطال أفريقيا.

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