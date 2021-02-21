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رياضة

أول قرار من الزمالك بعد وصول البعثة لـ السنغال

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:19 م
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض اللاعبين مرانا خفيفا بفندق الإقامة بعد الوصول إلى السنغال لمواجهة تونجيث.

جاء ذلك بعد إلغاء المران الذي كان من المقرر خوضه على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة اليوم، نظرا لحالة الإرهاق التي سيطرت على اللاعبين من رحلة الطيران الشاقة.

ووصلت بعثة الزمالك إلى العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت ٢٣ ساعة تخللها الترانزيت لمرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا علما بأنه تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام مولودية الجزائر.

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