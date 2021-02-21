حمو بيكا مع سيارته الجديدة: من حب جمهوري الأوفر ركبوني الرانج روفر

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا صورة جديدة لسياراته الجديدة التي تحمل ماركة «رنج روفر» عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».





وعلق حمو عليها قائلًا: «من حب جمهوري الأوفر ركبوني الرانج روفر» وتوالت عليها التعليقات من الجمهور مابين الانتقاد والمباركة على السيارة الجديدة.





ومن ناحية أخرى يستعد مغنى المهرجانات حمو بيكا لطرح مسلسله الدرامي الأول «ملوخية بالتريند»، رسميا في الموسم الرمضاني لعام 2021.





يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا تعرض لحالة من الارتباك، أثناء حواره مع الإعلامية ياسمين عز، على قناة "mbc مصر"، قائلا: "مش عارف مالي، حاسس بحاجة غريبة".





وأضاف "حمو بيكا" خلال لقائه: "الموضوع ده حصل معايا في برنامج قبل كده، لما دخلت لقيت ناس لابسه أسود وبتصوت، وانا متكتف ومش عارف أعمل حاجة؛ لاني مش عارف هما بيصوتوا ليه، وتفاجأت في الآخر إنه برنامج مقالب لرامز جلال".



